"حماس" تعلق على منع "إسرائيل" للمسحيين بغزة من الوصول للقدس وبيت لحم

غزة / سما/

أكد المتحدث باسم حركة "حماس" حازم قاسم أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي بمنع وصول المسحيين من قطاع غزة إلى الضفة الغربية بمناسبة الأعياد يمثل انتهاكاً صارخاً لحقوقهم في ممارسة شعائرهم الدينية.

وقال قاسم، في بيان صحفي، مساء اليوم السبت، إن استمرار الاحتلال بمنع المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة وخاصة المسحيين من الوصول إلى مدينة القدس وبيت لحم بمناسبة الأعياد يعد انتهاكاً صارخاً لحقوقهم في ممارسة شعائرهم الدينية وحرمانهم من حقهم الطبيعي بالوصول إلى أماكن العبادة.

وشدد، على أن هذا السلوك من قبل الاحتلال يخالف كل الأعراف والقوانين الإنسانية وتمرد على القانون الدولي الذي يكفل للإنسان حرية الوصول إلى دور العبادة.

وأضاف: تمرد الاحتلال على القوانين والمؤسسات الدولية، يتطلب موقفاً دولياً جاداً لمعاقبته على جرائمه بحق كل مكونات شعبنا، وعلى سلوكه العنصري المتواصل.