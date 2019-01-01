روسيا تؤكد على ضرورة تجسيد الوحدة الوطنية الفلسطينية

موسكو /سما/

التقى نائب رئيس الوزراء وزير الاعلام، نبيل أبو ردينة، اليوم السبت، في مقر وزارة الخارجية الروسية، نائب وزير الخارجية الروسي ومبعوث الرئيس للشرق الأوسط وشمال أفريقيا ميخائيل بوغدانوف، بحضور سفير دولة فلسطين لدى روسيا عبد الحفيظ نوفل.

وأطلع أبو ردينة، المسؤول الروسي على آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والتحضيرات الجارية لعقد الانتخابات الفلسطينية في أقرب فرصة ممكنة. وأكد على الموقف الرسمي الفلسطيني بضرورة عقد الانتخابات في الأراضي الفلسطينية كافة، بما يشمل الضفة الغربية وقطاع غزة، وداخل مدينة القدس الشرقية.

وأشار أبو ردينة، إلى أهمية تدخل الأطراف الدولية للضغط على إسرائيل، وذلك للسماح بإجراء الانتخابات داخل المدينة المقدسة، وأن يشارك ابناء شعبنا المقدسي تصويتاً وانتخاباً، وبدون ذلك لن يكون هناك انتخابات.

بدوره شدد بوغدانوف، على ترحيب روسيا بتأكيد القوى والفصائل الفلسطينية المشاركة في الانتخابات العامة في الأراضي الفلسطينية.

كما جرى خلال اللقاء، تبادل وجهات النظر بشكل موسع وعميق حول القضايا المتعلقة بمسألة التسوية السياسية والعلاقات بين القوى الفلسطينية، حيث تم التأكيد على ضرورة تجسيد الوحدة الوطنية الفلسطينية على أساس البرنامج السياسي لمنظمة التحرير.

وبحث أبو ردينه، وبوغدانوف، العلاقات الثنائية التاريخية المميزة بين القيادتين والشعبين الصديقين وسبل تعزيزها.