انطلاق قافلة أعياد الميلاد في رام الله

رام الله / سما /

انطلقت مساء اليوم السبت، قافلة الميلاد المجيد على صوت تراتيل دينية انطلقت من ساحة بلدية رام الله مرورا بميداني "الساعة" و"المنارة"، وجابت شارع ركب، بحضور شخصيات رسمية واعتبارية، الى جانب مئات المواطنين.

وقد انطلقت القافلة حاملة الفرح والبهجة لكل الأهالي والأطفال عشية عيد الميلاد المجيد، برعاية اللجنة الرئاسية لشؤون الكنائس، وبفكرة حصرية من شركة ميديا بلس، تحت اسم احتفالات الميلاد في فلسطين، وبتنظيم من بلدية رام الله.

وضمت القافلة 6 مقطورات تحمل رموز عيد الميلاد المجيد، بداية من مغارة ترمز الى مغارة المهد وشخصيات بابا نويل والملائكة وغيرها من المجسمات الجميلة التي ابهجت الأطفال في تناغم رائع بين أبناء الشعب الفلسطيني.

وقال مسؤولة الإعلام في بلدية رام الله مرام طوطحـ لـ "وفا"، إن قافلة الميلاد جابت شوارع رام الله قادمة من مهد السيد المسيح مدينة بيت لحم

في أولى عروضها، وستتجه الى بلدة الزبابدة في جنين ومن ثم الى اريحا.