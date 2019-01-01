المالكي يثمن الدعم الياباني لفلسطين

رام الله / سما /

ثمن وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي دعم اليابان للمؤسسات الفلسطينية ومنظمات المجتمع المدني والمشاريع التنموية ومساهمتها في بناء قدرات المؤسسات الفلسطينية.

جاء ذلك خلال لقاء المالكي بوزير الدولة للشؤون الخارجية الياباني سوزوكي كيسكو، اليوم السبت، في مقر الوزارة بمدينة رام الله.

وبحث الجانبان سبل تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين الصديقين، في مختلف المجالات.

ودعا المالكي اليابان لتشكيل لجنة مشتركة بين الجانبين لتعزيز التعاون في المجالات كافة، معربا عن شكره لليابان على التصويت لصالح القرارات المتعلقة بدولة فلسطين في الأمم المتحدة، وآخرها قرار التمديد ولاية وكالة الأونروا، داعيا أيضا اليابان إلى الاعتراف بدولة فلسطين.

واستعرض المالكي آخر التطورات على الساحة الفلسطينية، مشير إلى أن قرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي فاتو بنسودا، بأنها تريد فتح تحقيق شامل في جرائم حرب محتملة في الأراضي الفلسطينية، جزء من البحث عن العدالة للشعب الفلسطيني بعد أن خذلهم المجتمع الدولي.

وأشاد بجهود الدبلوماسية الفلسطينية التي عملت من اجل الوصل الى هذه الخطوة الهامة بالتحقيق في جرائم إسرائيل.

وأكد المالكي إصرار القيادة الفلسطينية على إجراء الانتخابات في القدس الشرقية، مضيفا أن أي فلسطيني لا يقبل إجراء انتخابات دون القدس الشرقية، داعيا اليابان والمجتمع الدولي للضغط على إسرائيل للسماح بإجراء الانتخابات في القدس الشرقية.

من جانبه، أكد كيسكو دعم حكومته لفلسطين ولعملية السلام وحل الدولتين، مثمنا العلاقة التي تربط البلدين، مشيدا بقرار الرئيس نحو ممارسة الديمقراطية من خلال عقد الانتخابات التشريعية الفلسطينية.