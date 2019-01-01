رام الله: تفاصيل لقاء الرئيس عباس و وزير الدولة الياباني للشؤون الخارجية

رام الله / سما /

استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء اليوم السبت، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، وزير الدولة الياباني للشؤون الخارجية كيسوكي سوزوكي.

وأطلع الرئيس، الضيف، على آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، مجددا التأكيد على أهمية عقد الانتخابات التشريعية والرئاسية في أقرب فرصة ممكنة.

وأعرب الرئيس عن شكره لليابان على مواقفها السياسية الداعمة لشعبنا، ولتحقيق السلام، مشيدا بالدعم الاقتصادي الياباني لمشروع ممر السلام والازدهار والمنطقة الصناعية في أريحا، ومؤتمر سيباد للدول الآسيوية، إضافة إلى دعمها للأونروا.

وأكد الرئيس أهمية أن تلعب اليابان دور سياسي مستقبلي في رعاية أي مفاوضات مقبلة.

بدوره، أكد الوزير الضيف، مواصلة اليابان لمواقفها الداعمة لحل الدولتين، ودعم الشعب الفلسطيني وجهود صنع السلام.