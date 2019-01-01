مسؤول اسرائيلي: يجب تدمير البنية العسكرية لحركة حماس والجهاد الإسلامي بغزة

القدس المحتلة / سما /

دعا عضو الكنيست الاسرائيلي جدعون ساعر المنافس الوحيد لبنيامين نتنياهو على زعامة حزب الليكود إلى تفكيك البنية التحتية العسكرية لحركة حماس والجهاد الإسلامي بغزة.

وقال ساعر في مقابلة مع موقع قناة 12 العبرية، إن المشكلة في غزة أكبر من "تهديد الإرهاب" مشيرًا إلى أن حماس والجهاد الإسلامي يملكان بنية تحتية عسكرية ويشاركان في بناء سلطتهما وتمكينها، وفي حال لم يتم التعامل بشكل فعال وحازم فإن التهديد الأمني لإسرائيل سيزداد حجمه.

وقال "يجب أن تكون أهدافنا السياسية والأمنية تجاه غزة أكثر وضوحًا وطموحًا، لأن عدم وجود معالجة شاملة لهذه المشاكل سيؤدي بنا إلى مواجهة قوة مماثلة لحزب الله اللبناني في غضون بضع سنوات".

وأضاف "أي ترتيبات في غزة لا تمنع مراكمة القوة العسكرية لحماس والجهاد وتعمل على تفكيكها هي خطأ استراتيجي خطير".

وبشأن الوضع في الضفة الغربية، أكد رفضه الانسحاب وإخلاء أي مستوطنة.