  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مسؤول اسرائيلي: يجب تدمير البنية العسكرية لحركة حماس والجهاد الإسلامي بغزة

السبت 21 ديسمبر 2019 01:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤول اسرائيلي: يجب تدمير البنية العسكرية لحركة حماس والجهاد الإسلامي بغزة


القدس المحتلة / سما /

دعا عضو الكنيست الاسرائيلي جدعون ساعر المنافس الوحيد لبنيامين نتنياهو على زعامة حزب الليكود إلى تفكيك البنية التحتية العسكرية لحركة حماس والجهاد الإسلامي بغزة.

وقال ساعر في مقابلة مع موقع قناة 12 العبرية، إن المشكلة في غزة أكبر من "تهديد الإرهاب" مشيرًا إلى أن حماس والجهاد الإسلامي يملكان بنية تحتية عسكرية ويشاركان في بناء سلطتهما وتمكينها، وفي حال لم يتم التعامل بشكل فعال وحازم فإن التهديد الأمني لإسرائيل سيزداد حجمه.

وقال "يجب أن تكون أهدافنا السياسية والأمنية تجاه غزة أكثر وضوحًا وطموحًا، لأن عدم وجود معالجة شاملة لهذه المشاكل سيؤدي بنا إلى مواجهة قوة مماثلة لحزب الله اللبناني في غضون بضع سنوات".

وأضاف "أي ترتيبات في غزة لا تمنع مراكمة القوة العسكرية لحماس والجهاد وتعمل على تفكيكها هي خطأ استراتيجي خطير".

وبشأن الوضع في الضفة الغربية، أكد رفضه الانسحاب وإخلاء أي مستوطنة.

الأكثر قراءة اليوم

لهذا السبب.. مشروع إسرائيلي يُغضب ويصدم مستوطني غلاف غزة

اول تعليق من نتنياهو على قرار "الجنائية الدولية": هذا يوم أسود

إسرائيل تستبق تحقيقا جنائيا: لا صلاحية للمحكمة الدولية في الضفة وقطاع غزة لاربعة اسباب!

الجنائية الدولية تقرر فتح تحقيق رسمي بـ"جرائم حرب محتملة" في غزة والضفة

في رسالة مصورة.. رغد صدام حسين توضح موقفها من الثورة الشعبية في العراق

الرئيس يرحب بإعلان الجنائية الدولية: يوم عظيم وكل فلسطيني يستطيع رفع قضية أمام المحكمة

السعودية تنوي الإفراج عن معتقلين أردنيين وفلسطينيين

الأخبار الرئيسية

كاتب إسرائيلي: لهذه الأسباب.. غزة باتت تشكل تحديا جديدا في مجال الاستخبارات الإسرائيلية

تقديرات إسرائيلية تزعم : حركة حماس تريد وقف مسيرات العودة على حدود غزة

كاتب إسرائيلي: بينيت يضع العصي في دواليب التسوية مع حماس

135 مؤسسة أهلية فلسطينية تسلم الاتحاد الأوروبي رسالة ترفض شروط التمويل الجديدة للاتحاد

الرئيس يرحب بإعلان الجنائية الدولية: يوم عظيم وكل فلسطيني يستطيع رفع قضية أمام المحكمة