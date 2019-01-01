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الزعنون: قرار المدعية العامة للجنائية الدولية خطوة على طريق محاسبة مجرمي الحرب في إسرائيل

الجمعة 20 ديسمبر 2019 10:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
الزعنون: قرار المدعية العامة للجنائية الدولية خطوة على طريق محاسبة مجرمي الحرب في إسرائيل


عمان /سما/

قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون إن قرار مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية الطلب من الدائرة التمهيدية في المحكمة إصدار قرار للبت في اختصاصها الإقليمي في فلسطين؛ خطوة مهمة على طريق محاسبة مجرمي الحرب في إسرائيل، وانتصار للعدالة التي يحتاجها شعبنا.

وأكد الزعنون في تصريح صحفي صدر عنه، مساء اليوم الجمعة، أن هذا القرار يؤكد من جديد عدالة القضايا التي أحالها الجانب الفلسطيني منذ أربع سنوات إلى المحكمة الجنائية الدولية، ويشكل مرحلة جديدة في ملاحقة قادة الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين الذين يرتكبون الجرائم على مرأى ومسمع من العالم أجمع.

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