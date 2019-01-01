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نقابة أطباء الأسنان الأردنيين تسمح لأبناء غزة المقيمين الانتساب للنقابة

الجمعة 20 ديسمبر 2019 10:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
نقابة أطباء الأسنان الأردنيين تسمح لأبناء غزة المقيمين الانتساب للنقابة


عمان /سما/

 وافقت الهيئة العامة لنقابة أطباء الأسنان الأردنية، مساء اليوم الجمعة، على تعديلٍ في قانون النقابة يقتضي بالسماح لأبناء غزة المقيمين بصفة دائمة بالأردن، التسجيل في نقابة أطباء الأسنان الأردنيين.

وقال نقيب أطباء الأسنان الأردنيين عازم القدومي إن هذه التعديلات المقترحة تأتي في محاولة لمعالجة التشوهات التي أحدثتها التعديلات التي أقرها مجلس النواب قبل 4 أعوام، وأدت إلى وقوع اختلالات في عمل النقابة.

وأضاف أنه تم تعديل الفقرة(هـ) من المادة السابعة بقانون النقابة بإضافة عبارة (أو من أبناء قطاع غزة المقيمين بصفة دائمة في المملكة ويحملون جواز سفر أردني مؤقت) لتصبح المادة على النحو التالي: أردني الجنسية أو من أبناء قطاع غزة المقيمين بصفة دائمة في المملكة ويحملون بطاقة الأحوال المدنية والجوازات الأردنية / قطاع غزة.

وقدرت النقابة بأن عدد أطباء الأسنان من أبناء غزة نحو 50 طبيبا.

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