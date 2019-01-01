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زراعة أشجار زيتون في الأراضي المهددة بالاستيلاء بقرية كفر لاقف شرق قلقيلية

الجمعة 20 ديسمبر 2019 10:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
زراعة أشجار زيتون في الأراضي المهددة بالاستيلاء بقرية كفر لاقف شرق قلقيلية


قلقيلية / سما /

شارك عشرات المواطنين من قرية كفر لاقف شرق قلقيلية، اليوم الجمعة، بزراعة عشرات أشجار الزيتون في أراضي مواطنين مهددة بالاستيلاء.

وأفاد رئيس مجلس قروي كفر لاقف نايف جبر، بأن أهالي القرية توجهوا بعد صلاة الجمعة، إلى الأرض التي شرعت جرافات الاحتلال بتجريفها الأسبوع الماضي، وزرعنا فيها أشجار الزيتون، ردا على محاولة سلطات الاحتلال الاستيلاء عليها.

وأضاف ان سلطات الاحتلال تسعى إلــى تمريـر مخطط استيطاني في المنطقة، من خلال الاستيلاء على الأرض وتهجير أصحابها، لكن لن نسمح بذلك مهما حدث.

يشار إلى أن آليات الاحتلال جرفت في الثامن من الشهر الجاري 27 دونما من أراضي القرية الواقعة بين مدينتي قلقيلية– ونابلس.

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