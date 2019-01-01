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فتح ترحب بإعلان المدعية العامه للجنائية الدولية وتعتبره يوما أبيضا

الجمعة 20 ديسمبر 2019 08:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
فتح ترحب بإعلان المدعية العامه للجنائية الدولية وتعتبره يوما أبيضا


رام الله / سما /

رحبت حركة فتح بإعلان المدعية العامه للمحكمة الجنائية الدولية واعتبرت ذلك يوما أبيضا، واعلانا بالاتجاه الصحيح لتحقيق العداله ومحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين على جرائمهم بحق الشعب الفلسطيني وخرقهم الفاضح والمستمر للقانون الدولي

وقال عضو المجلس الثوري والمتحدث بإسم حركة فتح أسامه القواسمي في تصريح صحفي إن هذا الإعلان يشكل مرحلة هامة ومفصلية في مراحل الصراع مع المحتل الإسرائيلي، وبداية هامه للبدء بمحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين، وتحقيق العداله التي طالما انتظرها الشعب الفلسطيني

وعبٌرت حركة فتح عن فخرها وإعتزازها بقرار الرئيس محمود عباس الاستراتيجي  بالذهاب للأمم المتحدة لنيل الإعتراف بدولة فلسطين في العام ٢٠١٢، تمهيدا للإنضمام للمؤسسات الدولية ومنها محكمة الجنائية الدولية والتوقيع على ميثاق روما والانضمام رسميا كعضو في المحكمة في العام ٢٠١٥ ، لتقديم طلب فتح تحقيق مع مجرمي الحرب الإسرائيليين، ليأتي الإعلان الهام من المدعية العامه بعد خمسة سنوات من العمل والجهد السياسي والدبلوماسي المستمرين من المختصين بمتابعة الملف

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