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غانتس : حان وقت حسم الاوضاع مع غزة عسكريا لضمان الهدوء والامن لسكان الجنوب

الخميس 19 ديسمبر 2019 10:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
غانتس : حان وقت حسم الاوضاع مع غزة عسكريا لضمان الهدوء والامن لسكان الجنوب


القدس المحتلة/سما/

قال بني غانتس رئيس حزب "كحول لافان" انه يجب حسم الاوضاع مع قطاع غزة في ظل استمرار اطلاق الصواريخ على المدن والبلدات في جنوب الدولة العبريز.

وقال غينتس في تغريدة له على توتير" فجر الخميس هرب الالاف من سكان اسدروت صوب الملاجئ واليوم هرب سكان النقب الغربي" موضحا " يجب الا نتعامل مع اطلاق الصواريخ كانه روتين عادي او انه قدر سكان الجنوب. وتابع  "يجب حسم الاوضاع في غزة واعادة الهدوء والامن واعادة الاسرى من قطاع غزة " مؤكدا " يجب حسم الاوضاع وهذا التزامنا تجاه الشعب الاسرائيلي" حسب زعمه".

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