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جمود الساحة السياسية الإسرائيلية يجمّد الاستطلاعات

الخميس 19 ديسمبر 2019 10:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
جمود الساحة السياسية الإسرائيلية يجمّد الاستطلاعات


القدس المحتلة / سما /

أظهر استطلاع للرأي، نشر مساء اليوم، الخميس، ثبات الفارق في التمثيل البرلماني بين قائمة "كاحول لافان" برئاسة بيني غانتس، والليكود برئاسة رئيس الحكومة المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، كما بيّن الاستطلاع أن قائمة اليمين الجديد برئاسة نفتالي بينيت سوف تجتاز نسبة الحسم.

ووفقًا لنتائج استطلاع "راديو 103" الإسرائيلي، تحصل "كاحول لافان" في انتخابات تجري اليوم، على 35 مقعدا، بينما يحصل الليكود على 32 مقعدًا، فيما تحافظ القائمة المشتركة على تمثيلها وتحصل على 13 مقعدًا.

وأظهر الاستطلاع أن حزب "شاس" الحريدي سيحصل على 8 مقاعد، كما يحصل كل من "يهودوت هتوراه" و"يسرائيل بيتينو" برئاسة أفيغدور ليبرمان، على 7 مقاعد، بينما يحصل "اليمين الجديد" برئاسة برئاسة نفتالي بينيت، تحالف حزب العمل مع حزب "غيشر" على 5 مقاعد.

في المقابل، يحصل كل من "اتحاد أحزاب اليمين" و"المعسكر الديمقراطي" (تحالف ميرتس وإيهود براك) على 4 مقاعد.

وجاءت تقسيم المعسكرات بموجب استطلاع القناة على النحو الآتي: معسكر نتنياهو المتمثل بـ"كتلة اليمين" يحصل على - 56 مقعدًا (يتراجع بمقعد واحد عن الانتخابات الأخيرة)، معسكر غانتس - 44 مقعدا، القائمة المشتركة - 13 مقعدًا، وليبرمان - 7 مقاعد.

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