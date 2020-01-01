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وزير الزراعة ومديرة التعاون الهولندي يبحثان عدة قضايا

الخميس 19 ديسمبر 2019 07:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الزراعة ومديرة التعاون الهولندي يبحثان عدة قضايا


رام الله / سما /

 بحث وزير الزراعة رياض عطاري ومديرة التعاون الهولندي لدى فلسطين فلورا نوي، ومسؤولة الشؤون الاقتصادية في الممثلية الهولندية سوزانا توسينج، عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وثمن الوزير عطاري، خلال استقباله المسؤولتين الهولنديتين، في مدينة رام الله، اليوم الخميس، دعم هولندا لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الاونروا"، مؤكداً أن هذا الدعم يعبر عن التزامها بالمكانة القانونية "للأونروا" وضرورة استمرار دورها لحين حل قضية اللاجئين وفقاً للقرار 194.

واتفق الجانبان، حسب بيان للوزارة، على إعداد مشاريع تخص قطاع غزة خاصة فيما يتعلق بإعادة استخدام المياه المعالجة بالزراعة، واستخدام الطاقة البديلة، وعلى البدء بإعداد مشروع المياه والأراضي مطلع العام المقبل، وكذلك استمرار هولندا في دعم مشروع الصحة وصحة النبات وتنفيذ أنشطة وبرامج زراعية من خلال وزارة الزراعة التركية بتمويل من الجانب الهولندي.

كما اتفقا على تعزيز التعاون الزراعي والترتيب لزيارة شركات زراعية هولندية إلى فلسطين للقاء نظيراتها الفلسطينية، وتعزيز التعاون بين طلبة الجامعات الفلسطينية وطلبة من الجامعات الهولندية في مجال المبادرات الإبداعية الزراعية من خلال برنامج ركن البرتقالي بالتنسيق مع وزارة الزراعة.

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