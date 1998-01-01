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السر الحقيقي وراء انفصال براد بيت عن أنجلينا جولي

الخميس 19 ديسمبر 2019 12:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
السر الحقيقي وراء انفصال براد بيت عن أنجلينا جولي


وكالات / سما /

يحتفل النجم العالمي براد بيت، يوم الأربعاء بعيد ميلاده، والذي ولد باسم ويليام برادلي بيت في أوكلاهوما، الولايات المتحدة، وترعرع في ولاية ميسوري.

قام براد بيت، بالتمثيل في عدة أفلام، منها "نادي القتال" و"أوشن 11" و"طروادة" و"بابل".

والتقى براد بيت، الممثلة جنيفر أنيستون في عام 1998 وتزوجها في حفل زفاف خاص في مدينة ماليبو عام 2000، قبل أن ينفصلا في 2005.

والتقى براد بيت، بالنجمة أنجلينا جولي أثناء تصوير فيلم السيد والسيدة سميث عام 2005، وارتبط معها بعلاقة غرامية ولديه منها 6 أطفال.

تحدث الممثل الأمريكي براد بيت عن السبب الرئيسي الذي جعله ينفصل عن النجمة الأمريكية أنجلينا جولي بعد قصة حب دامت لـ11 عاما.

اعترف الممثل الأمريكي براد بيت، الذي قليلا ما يتحدث عن حياته الخاصة، أنه تجاوز كل الحدود في إدمان الكحول.

وقال براد بيت، إن إدمان الكحول كان السبب الأساسي في انفصاله عن أنجلينا جولي عقب علاقة حب استمرت لـ11 عاما.

وتحدث براد بيت، صاحب الـ55 عاما، عن أنه خضع خلال عام ونصف إلى عدد من الجلسات التي تعمل على مساعدة مدمني الكحول على التخلص من هذه العادة، حيث ساعده المشاركون بها، في التخلي عن الإدمان.

وقال براد بيت، "هناك رجال عدة يشاركون بصدق مذهل، وشعرت بالأمان في ذلك المكان، حيث لم يكن هناك أي مجال لإطلاق الأحكام، مما يساعدك على ألا تطلق أحكامًا على نفسك أيضا. إلى جانب أن مجرد الكشف عن الجوانب السيئة في نفسك يساعدك على الشعور بالتحرر".

#أنجلينا جولي #براد بيت

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