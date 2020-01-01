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مخابرات غربية تزعم : نائب قائد حماس يتحرك بجواز سفر مزور

الخميس 19 ديسمبر 2019 08:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مخابرات غربية تزعم : نائب قائد حماس يتحرك بجواز سفر مزور


ترجمة محمد ابو علان

زعم جال بيرغر مراسل هيئة البث  الإسرائيلية باللغة العبرية “كان 11” للشؤون العربية،زعم أن مصادر مخابراتية غربية قالت أن صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يتحرك بوثائق مزوره خوفاً من أن يعتقل.

صالح العاروري الموجود الآن في زيارة لتركيا وقطر وقد يزور إيران، ووفق المصادر نفسها، يتحرك بين المطارات بجواز سفر  مزور على أمل أن يتمكن من إخفاء  تحركاته،

وتابعت الفضائية العبرية، في تحقيق نشر في صحيفة تلغراف البريطانية أن حركة حماس تخطط لتنفيذ عمليات ضد “إسرائيل”من الأراضي التركية، وإن الرئيس التركي يغض النظر عن ذلك.

وذكرت الفضائية العبرية أن الولايات المتحدة الأمريكية  كانت قد أعلنت عن مكافئة مالية بقيمة 5 مليون لمن يدلي بمعلومات تقود لاعتقال صالح العاروري.

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