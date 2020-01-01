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وزير الجيش الإسرائيلي : سورية باتت "فيتنام إيران"

الخميس 19 ديسمبر 2019 08:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الجيش الإسرائيلي : سورية باتت "فيتنام إيران"


القدس المحتلة / سما /

قال وزير الجيش الإسرائيلي، نفتالي بينيت،  إن سورية باتت "فيتنام بالنسبة لإيران"، مضيفًا كلما حاولت إيران التموضع على الأراضي السورية، فإنها ستغرق في الرمال السورية"، مشددا على أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلي تعمل على زيادة الضغط على إيران.

وقال بينيت، خلال جولة في الجولان السوري المحتل برفقة رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، لمتابعة مناورات عسكرية للجيش تحاكي قتالًا على الجبهة الشمالية بظروف معقدة مزدحمة ومركبة، باشتراك قوات المدفعية والمشاة والهندسة القتالية والقوات الجوية.

وقال بينيت: "بقدر ما تحاول إيران التموضع داخل الأراضي السورية، فإنها ستغرق في الرمال السورية"، معتبرا أن "سورية أصبحت فيتنام إيران"، وأضاف "آية الله والقادة المتواجدون في إيران يرسلون لنا أذرع أخطبوطهم لنشر إرهابهم على المواطنين الإسرائيليين".

وأضاف بينيت "لا يوجد لدى إيران ما تبحث عنه على الأراضي السورية، لذلك سنستمر في الحفاظ على حدود دولتنا وحمايتها".

وتأتي أقوال وزير الجيش الإسرائيلي بعد أن كشفت شركة ImageSat International الإسرائيلية،الثلاثاء، صورا من أقمار صناعية، قالت إنها تظهر حفر الأنفاق في قاعدة "الإمام علي" العسكرية في البوكمال على الحدود السورية – العراقية.

وأشارت شركة (isi) إلى أن عرض النفق يقدر بـ4 أو 5 أمتار، ما يكفي لمرور شاحنات وعربات كبيرة. ورجحت أن الأنفاق مخصصة لتخزين أسلحة أو مواد حساسة.

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