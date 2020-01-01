الاحتلال يحمل النائبة خالدة جرار مسؤولية عن عملية "عين بوبين"

رام الله / سما /

تحمل أجهزة أمن الاحتلال الإسرائيلي، القيادية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، النائبة خالدة جرار، مسؤولية عن عملية عين بوبين، التي أسفرت عن مقتل مستوطنة وإصابة والدها وشقيقها (آب/ أغسطس الماضي)، وجاء اعتقال النائبة الفلسطينية أواخر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي على هذه الخلفية.

يأتي ذلك حسبما كشف الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، مساء الأربعاء، في أعقاب ادعاء جهاز الأمن العام (الشاباك) في وقت سابق اليوم، أنه كشف، بمساعدة جيش الاحتلال والشرطة الإسرائيلية، تنظيم عسكري "واسع ومنظم" من نشطاء في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، تنسب له القيام والتخطيط لعمليات في الضفة.

وذكر الشاباك اليوم أنه نفذ حملة اعتقال واسعة شملت قيادات وناشطين في تنظيم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في الضفة الغربية المحتلة تنسب لهم التهم بأنهم "وجهوا" الخلية المزعومة لـ"تنفيذ عمليات مختلفة".

ولفت الموقع إلى أن الشاباك يعتبر النائبة جرار رئيسة لـ"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" في الضفة الغربية المحتلة، ويحملها مسؤولية جميع أنشطتها.

اعتقال قيادات من "الشعبية" (تصوير: الجيش الإسرائيلي)

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اعتقلت النائبة خالدة جرار، برفقة عدد من قيادات الجبهة الشعبية في الضفة الغربية في الـ31 من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، علما بأن النائبة جرار كانت قد تحررت من السجن في نهاية شباط/ فبراير الماضي.

وأمضت جرار في سجون الاحتلال الإسرائيلي ما مجموعه 3 سنوات ونصف، منها 26 شهرا في الاعتقال الإداري، وهي من أبرز المدافعين عن حقوق الحركة الوطنية الأسيرة في سجون الاحتلال، ونائبة سابقة في المجلس التشريعي الفلسطيني، قبل حله.

يذكر أنه في أعقاب عملية "عين بوبين"، اعتقلت قوات الاحتلال عددا من الناشطين بينهم الأسير سامر العربيد، الذي وُصف كقائد خلية، وتعرضت حياته لخطر شديد في أعقاب تعذيبه في أقبية الشاباك.