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الاحتلال يقلص مساحة الصيد ببحر غزة ردا على اطلاق الصواريخ

الخميس 19 ديسمبر 2019 07:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يقلص مساحة الصيد ببحر غزة ردا على اطلاق الصواريخ


غزة / سما /

قررت السلطات الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، تقليص مساحة الصيد قبالة سواحل قطاع غزة، حتى إشعار آخر.

وبحسب نقابة الصيادين في غزة، فإن الاحتلال أبلغ عبر الارتباط الفلسطيني بتقليص مساحة الصيد في المنطقة الواقعة من ميناء غزة وحتى شمال المدينة على الحدود البحرية مع منطقة زيكيم الإسرائيلية، إلى ستة أميال.

كما تم تقليص مساحة الصيد، من ميناء غزة وحتى الحدود الجنوبية مع مصر إلى 10 أميال.

وادعى الاحتلال أن هذه الخطوة اتخذت كرد على إطلاق صاروخ فجر اليوم من غزة تجاه سديروت.

وكانت قوات الاحتلال شنت غارات على أهداف بغزة ما أدى لوقوع أضرار مادية.

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