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مجلس النواب الاميركي يعزل ترامب

الخميس 19 ديسمبر 2019 05:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مجلس النواب الاميركي يعزل ترامب


واشنطن/وكالات/

صوت مجلس النواب الأمريكي، مساء الأربعاء بالتوقيت المحلي، لصالح عزل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في ملفين يتمثلان بإساءة استخدام النفوذ وإعاقة عمل الكونغرس.

وفيما يتعلق بملف إساءة استخدام النفوذ، فمرر بموافقة 230 عضوا مقابل رفض 197 عضوا، في حين مرر "إعاقة عمل الكونغرس" بموافقة 229 عضوا مقابل رفض 198، لتكون هذه هي المرة الثالثة التي يُعزل فيها مجلس النواب رئيسا بتاريخ الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي أول تعقيب لها على نتيجة التصويت، قالت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب والتي تعتبر المهندسة وراء مساعي عزل ترامب إن الليلة تعتبر "يوما عظيما للدستور ولكنه يوم حزين لأمريكا".

وأضافت بيلوسي: "لا يمكنني أن أكون أكثر فخرا أو إلهاما بالشجاعة الأخلاقية للنواب الديمقراطيين، لم نسأل أحدا منهم بماذا سيصوت، أنا اعتبر هذا التصويت وهذا اليوم أمرا قمنا به على شرف المؤسسين لتأسيس الجمهورية وتضحيات رجالنا ونساءنا في القوات المسلحة للدفاع عن الديمقراطية والجمهورية.."

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