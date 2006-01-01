العمادي: مستمرون بالمنحة القطرية لغزة حتى مارس 2020 وندرس تجهيز فريق طبي للقدوم شهرياً إلى غزة!

غزة / سما/

أعلن رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة السفير محمد العمادي، اليوم الأربعاء، عن استمرار المنحة القطرية للأسر الفقيرة، وتلك المخصصة لوقود محطة الكهرباء في القطاع، حتى شهر مارس المقبل.

وقال السفير العمادي في تصريح صحفي، إن "قطر تدرس بشكل إيجابي طلب الإخوان في قطاع غزة لتمديد المنحة القطرية"، مستدركاً: "لكن المنحة موجودة لشهر مارس من العام القادم".

وأوضح: "نحن مكملين معكم. المنحة والكهرباء والمساعدات الشهرية (..) مستمرون في هذا الموضوع، وإن شاء الله نستمر بشكل إيجابي للفترة القادمة".

وتابع: "كل شيء مستمر في الربع الأول من السنة (القادمة) بشكل مؤكد، وإن شاء الله في أمل لتجديدها بشكل مستمر".

وأضاف العمادي قائلاً: "مستمرون في دعم قطاع غزة، وتم اليوم تسليم السيارات (لجهاز الإطفائية والدفاع المدني بغزة)"، مؤكداً تواصل دعم قطر الطبي لغزة شهريا خاصة في مجال زراعة القوقعة.

وكشف العمادي أن بلاده تدرس تجهيز فريق طبي للقدوم شهرياً إلى غزة؛ من أجل إجراء عمليات في "الرُكب"، آملا السير قُدما في هذا المشروع.

وفي ما يتعلق بموضوع الكهرباء، قال السفير العمادي: "أبشروا خيرا. الموضوع يسير بشكل جيد. نحن نعمل على طريقين، خط الغاز و161"، لافتاً إلى أنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة (C.C.C) بحيث ينتهوا من عمل لهم في المحطة.

ويوم الأحد 17 نوفمبر الماضي، أعلنت اللجنة القطرية، أن السفير العمادي، اجتمع في الدوحة مع وليد سعد صايل المدير التنفيذية لشركة C.C.C العالمية، مالك مشروع محطة توليد الكهرباء بغزة، وبحث معه آليات تنفيذ مشروع خط الغاز لمحطة توليد الكهرباء بغزة، وكيفية بدء تحويل عمل المحطة بالغاز بدلاً من الوقود.

وبخصوص المستشفى الميداني الأمريكي شمال قطاع غزة، قال العمادي: "هذا لم يخص فينا فيما عدا دعمناهم في تسوية وتسوير الأرض فقط، لكن الجهة الخيرية الأمريكية هي التي تقيم المستشفى، مثل أي جهة خيرية تعمل في القطاع".

ووفق السفير القطري، فإن الحكومة الأمريكية ليس لها علاقة بهذا الموضوع، مشيرًا إلى أنه لا يمتلك تفاصيل حول موعد افتتاحه.

وفي شأن آخر، وصف السفير العمادي زيارة إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إلى قطر بأنها "جيدة وممتازة"، موضحا أنه التقى مع أمير البلاد "وأبشركم بالخير". كما تحدث.