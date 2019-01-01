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عمال النظافة يفتشون عن خاتمي زواج في 30 طنا من القمامة

الأربعاء 18 ديسمبر 2019 01:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
عمال النظافة يفتشون عن خاتمي زواج في 30 طنا من القمامة


وكالات / سما /

رمى زوجان من مدينة ملبورن الأسترالية خاتمي زواجهما في القمامة عن طريق الخطأ وتوسلا عمال النظافة للبحث عنهما في 30 طنا من القمامة.

وتفيد صحيفة Daily Mail، بأن الزوجين طلبا عدم ذكر اسمهما، وكانا يقومان بعمليات ترميم وصيانة في منزلهما، وفي يوم السبت 14 ديسمبر رميا عن طريق الخطأ خاتمي الزواج والخطوبة. وعندما اكتشفا الأمر كانت شاحنة نقل القمامة قد غادرت المكان.

وفي المساء ذهب الزوجان إلى مكب النفايات وطلبا من العمال البحث عن الخواتم.

واتضح أن القمامة المطلوبة اعيد شحنها إلى المحطة الأخيرة. لذلك اضطر العمال إلى تفريغ الشاحنة من حمولتها البالغة 30 طنا تلبية لطلب الزوجين.

وقد عثر العمال على الخواتم فعلا وأعادوها إلى الزوجين.

وقد أكد رئيس مجلس إدارة منطقة ستونينغتون، أن محطة إعادة شحن القمامة لا تقدم خدمات البحث عن أشياء رميت في القمامة بطريق الخطأ. ولكن نظرا للقيمة المعنوية والمادية العالية للخواتم، تقرر عمل استثناء للزوجين.

#عمال النظافة #خاتم زواج #القمامة

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