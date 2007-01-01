نتنياهو يتوجه الى قرية يركا العربية ضمن حملته الانتخابية واحتجاجات رافضة لزيارته

القدس المحتلة / سما /

تظاهر عدد من أبناء الطائفة المعروفية، مساء الثلاثاء، في قرية يركا العربية شمال إسرائيل، احتجاجًا على زيارة رئيس الوزراء المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو الى القرية.

وتأتي زيارة نتنياهو الى القرية بدعوة من العضو من حزب "الليكود" فطين ملا لافتتاح مقر انتخابي استعدادًا لانتخابات رئاسة حزبه بعد عشرة أيام وانتخابات الكنيست المقررة في 2 آذار/مارس القادم.

ويجول نتنياهو في هذه الأيام عدد من البلدات الإسرائيلية محاولًا التأثير على أصحاب حق الاقتراع داخل حزب "الليكود" من أجل كسب الانتخابات، ومن أجل الاستعداد للانتخابات المصيرية.

ورفع المتظاهرون شعارات ضد سياسة نتنياهو، وبالأخص ضد "قانون القومية" الذي أقرّه الكنيست في 19 تموز/يوليو من العام الماضي، وينص على ان اسرائيل هي "الدولة القومية للشعب اليهودي" وان "حق تقرير المصير فيها حصري للشعب اليهودي فقط" وعلى ان اللغة العبرية هي اللغة الرسمية للدولة، ويجعل من الدروز والعرب سكانا من الدرجة الثانية.

إضافة الى "قانون كمينتس" الذي يسرّع هدم "البيوت الإسرائيلية المُشيّدة خلافا للقانون"، والذي تقول القائمة المشتركة إنه يستهدف البيوت العربية.