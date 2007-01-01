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هنية على رأس وفد من "حماس" يصل ماليزيا صباح اليوم

الأربعاء 18 ديسمبر 2019 07:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هنية على رأس وفد من "حماس" يصل ماليزيا صباح اليوم


غزة / سما /

من المقرر أن يصل إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، صباح الأربعاء، على رأس وفد قيادي من المكتب السياسي إلى ماليزيا في زيارة ستستغرق عدة أيام.

وسيغادر هنية ووفد حماس العاصمة القطرية الدوحة، التي كانوا وصلوا إليها قادمين من تركيا يوم الأحد الماضي.

وسيشارك الوفد في قمة كوالالمبور التي ستعقد بدءًا من الأربعاء الثامن عشر من الشهر الجاري، وحتى الحادي والعشرين من ذات الشهر، بحضور وفود من 450 شخصية إسلامية من دول مختلفة.

وكان من المقرر أن يشارك في القمة رؤساء دول باكستان واندونيسيا، إلا أن بعض المصادر تحدثت عن ضغوط منعت حضورهما وانتداب شخصيات أخرى، فيما سيحضر القمة رؤساء ماليزيا وقطر وتركيا وإيران.

وستعقد القمة تحت عنوان "دور التنمية في تحقيق السيادة الوطنية"، وتبحث وفق منظميها عن "أفضل الحلول الفعالة والقابلة للتطبيق على أرض الواقع للمشكلات التي تواجهها الأمة الإسلامية، في إطار فهم معاصر وشامل لتحقيق أعلى قيم الإسلام وسيادة الأمة".

وبحسب منظميها، تسعى القمة إلى تحقيق عدة أهداف أبرزها: "استعادة أمجاد الحضارة الإسلامية، والتباحث للوصول إلى حلول قابلة للتنفيذ لمشاكل العالم الإسلامي، والمساهمة في تحسين العلاقات بين المسلمين وبين الدول الإسلامية فيما بينها، وتشكيل شبكة تواصل فعالة بين القادة والعلماء والمفكرين في العالم الإسلامي".

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