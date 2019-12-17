أبو مرزوق: الانتخابات في القدس شرط لازم ويجب إصدار المرسوم الرئاسي دون انتظار

غزة / سما /

أكد موسى أبو مرزوق عضو المكتب السياسي لحركة حماس، على ضرورة إجراء الانتخابات الفلسطينية في مدينة القدس المحتلة، رعم جملة من الانتقادات.

وكتب أبو مرزوق عبر "تويتر" مساء يوم الثلاثاء : "نعم القدس لا يناهزها مدينة، قبلة المسلمين الأولى ومسرى الرسول الأكرم، وعاصمة فلسطين وبدونها لا فلسطين".

وأضاف : "القدس أرض الأنبياء وبوابة السماء، والانتخابات فيها شرط لازم"، متابعا : "لا ننتظر موافقة احد، ولدينا من الآليات والوسائل ما نجعله واقعاً، ولذا لزم إصدار المرسوم الرئاسي دون انتظار موافقة أحد"

نعم #القدس _لا يناهزها مدينة،قبلة المسلمين الأولى ومسرى الرسول الأكرم،وعاصمة فلسطين وبدونها لا فلسطين،القدس أرض الأنبياء وبوابة السماء،والانتخابات فيها شرط لازم،

لا ننتظر موافقة احد، ولدينا من الآليات والوسائل ما نجعله واقعاً، ولذا لزم إصدار المرسوم الرئاسي دون انتظار موافقة احد. — د. موسى أبو مرزوق DR. Mousa Abumarzook (@mosa_abumarzook) December 17, 2019

وكان أبو مرزوق، قد قال الاثنين عبر تغريدة: رأت فصائل العمل الوطني الفلسطيني أنّ المرسوم الرئاسي للانتخاباب يجب أن يكون ثمرة اجتماع الحوار الوطني الشامل، لكن الغريب في الأمر أنّ الرئيس رفض الإجماع الوطني، وقبل تأجيل المرسوم الرئاسي انتظاراً للموقف (الإسرائيلي) من الانتخابات في القدس والذي قد لا يأتي أبدا.