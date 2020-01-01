السودان تعتزم اغلاق مكاتب تابعة لحماس وحزب الله

القدس المحتلة / سما /

من المقرر أن تغلق الحكومة الانتقالية السودانية مكاتب تابعة لحزب الله وحركة حماس وفقًا لتقرير نشر في موقع "ميدل إيست آي".

ونقل الموقع عن مصدرً سودانيً مقربً من مكتب رئيس الوزراء "أن الحكومة السودانية ستغلق مكاتب الجماعات الأجنبية التي صنفتها الولايات المتحدة "كإرهابيين" بما في ذلك حماس وحزب الله لأن السودان لا علاقة له في الواقع بهذه الجماعات ومصالح السودان هي فوق كل شيء".

وأضاف المصدر إن العمل لإخلاء وجود حماس وحزب الله يهدف إلى إقناع حكومة الولايات المتحدة بإلغاء اسم السودان كدولة راعية "للإرهاب".

وصنفت الولايات المتحدة السودان كدولة راعية للإرهاب في عام 1993. في أوائل ديسمبر ، وافقت الولايات المتحدة والسودان على بدء تبادل السفراء مرة أخرى بعد فترة تزيد عن عقدين من الزمن، وتحسنت العلاقات بين الولايات المتحدة والسودان منذ أن أطاح الشعب السوداني بالرئيس السابق عمر البشير.