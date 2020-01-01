الاحتلال يشن حملة اعتقالات واقتحامات واسعة في مدن الضفة

رام الله / سما /

شنت قوات الاحتلال فجر اليوم حملة اعتقالات في مدن الضفة طالت أكثر من 17 مواطنا.

عرف من المعتقلين:

١. محمد المحسيري- البيرة

٢. الفتى حسام أحمد البدوي- مخيم العروب شمال الخليل

٣. الفتى منجد أحمد البدوي- مخيم العروب

٤. الفتى معن نايف البدوي- مخيم العروب

٥. رائد سالم العطاونة- بيت كاحل غرب الخليل

٦. قسم هيثم عصافرة- بيت كاحل

٧. أسيد صبري الزهور- بيت كاحل

٨. مروان هديب- إذنا غرب الخليل

٩. محمد عبد السلام الجندب- دير الغصون قرب طولكرم

١٠. الشيخ رمزي نعالـوة- طولكرم

١١. يوسف مهنا- طولكرم

١٢. معتصم تيسير عليان- طولكرم

١٣. صلاح دحيلية- طولكرم

١٤. المحرر عمر عبد اللطيف اشتية- تل غرب نابلس

١٥. حسام ماهر منصور- تلفيت جنوب نابلس

١٦. احمد اكبارية -طولكرم

١٧. عبد الله ناصر - طولكرم