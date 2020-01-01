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الاحتلال يشن حملة اعتقالات واقتحامات واسعة في مدن الضفة

الإثنين 16 ديسمبر 2019 07:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يشن حملة اعتقالات واقتحامات واسعة في مدن الضفة


رام الله / سما /

شنت قوات الاحتلال فجر اليوم حملة اعتقالات في مدن الضفة طالت أكثر من 17 مواطنا.

عرف من المعتقلين:
١. محمد المحسيري- البيرة
٢. الفتى حسام أحمد البدوي- مخيم العروب شمال الخليل
٣. الفتى منجد أحمد البدوي- مخيم العروب
٤. الفتى معن نايف البدوي- مخيم العروب
٥. رائد سالم العطاونة- بيت كاحل غرب الخليل
٦. قسم هيثم عصافرة- بيت كاحل
٧. أسيد صبري الزهور- بيت كاحل
٨. مروان هديب- إذنا غرب الخليل
٩. محمد عبد السلام الجندب- دير الغصون قرب طولكرم
١٠. الشيخ رمزي نعالـوة- طولكرم
١١. يوسف مهنا- طولكرم
١٢. معتصم تيسير عليان- طولكرم
١٣. صلاح دحيلية- طولكرم
١٤. المحرر عمر عبد اللطيف اشتية- تل غرب نابلس
١٥. حسام ماهر منصور- تلفيت جنوب نابلس
١٦. احمد اكبارية -طولكرم
١٧. عبد الله ناصر - طولكرم

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