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وزير الدفاع اللبناني: يجب أن تتعلم لبنان والدول العربية من تجربة "مصر"!

الأحد 15 ديسمبر 2019 10:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الدفاع اللبناني: يجب أن تتعلم لبنان والدول العربية من تجربة "مصر"!


شرم الشيخ /سما/

قال وزير الدفاع اللبناني إلياس بوصعب، يوم الأحد، إنه "يجب أن تتعلم لبنان والدول العربية من مصر، إذ أنها خرجت من أزمتها بحكمة المؤسسة العسكرية وهو ما جعل الدولة مستقرة"، موضحا أن جيش بلاده حافظ على الاستقرار رغم ما تمر به لبنان من أزمات اقتصادية.

واقترح وزير الدفاع اللبناني، أن يقوم "منتدى شباب العالم" في مصر بشراكة مع عدد من الدول لإقامة فروع للمنتدى فى الدول المختلفة ويكونون أعضاء في المنتدى للعمل على تنفيذ المقترحات فى بلدانهم وأعضائهم دور فعال للتنمية والتوعية.

كما اقترح أن يكون هناك منتدى فى بلده تحت اسم منتدى شباب لبنان للعمل على مشاركتهم فى صنع مستقبل بلادهم.

ووجه وزير الدفاع اللبناني، إليسا بوصعب، الشكر للرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، لاهتمامه الصادق والحقيقي لمستقبل الشباب، مضيفا أن "منتدى شباب العالم" في مدينة شرم الشيخ مؤثر في المستقبل الخاص للشباب بمختلف دول العالم، بحسب صحيفة "الأهرام" المصرية

ومن جهته اعتبر وزير الدفاع اللبناني، أن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها بلاده فجرها "عبء النازحين" السوريين المتدفقين إلى لبنان منذ اندلاع الأزمة في سوريا عام 2011.
وقال بوصعب، في تصريح أدلى به، يوم الأحد، خلال مشاركته في جلسة "تعزيز التعاون بين دول المتوسط في مواجهة التحديات المشتركة" ضمن فعاليات "منتدى شباب العالم" المنعقد في مدينة شرم الشيخ المصرية: "أتت كوارث بعد الربيع العربي... بنزوح أكثر من مليون ونصف مليون سوري إلى لبنان"، مضيفا: "صار لدينا بالتالي مليونا نازح (منهم 500 ألف فلسطيني) في الأراضي اللبنانية، وذلك في بلد فيه 4 ملايين نسمة".

وأضاف: "ما زلنا نتحمل هذا العبء المالي والأمني والاقتصادي على لبنان. المجتمع الدولي وعد الكثير في حل هذه الأزمة و(تقديم) المساعدات الإنسانية، وفعلت هذه المنظمات أمور كثيرة ساعدت النازحين".

لكنه شدد مع ذلك على أن "البلد المضيف بقي وحيدا يتحمل هذه الأزمة"، موضحا: "نعيش اليوم تداعياتها، نعيش اليوم أزمة اقتصادية كبيرة. يمكن لم ينتبه البعض لسببها الحقيقي. وسببها هو تراكمات وأخطاء كبيرة عبر السنوات الـ40 الماضية في السياسات الاقتصادية، لكن ما فجر الأمور هو العبء الكبير الذي يتحمله (لبنان) من النازحين".

ويعيش لبنان منذ سنوات عدة أزمة اقتصادية حادة تسببت في احتجاجات شعبية واسعة ومستمرة، أدت إلى استقالة الحكومة ورئيسها، سعد الحريري.

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