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العمادي سيزور غزة لهذا الهدف..

مصادر: تجديد المنحة القطرية الـ100 دولار للعام المقبل 2020 بكشوفات جديدة..

الأحد 15 ديسمبر 2019 08:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصادر: تجديد المنحة القطرية الـ100 دولار للعام المقبل 2020 بكشوفات جديدة..


سما / وكالات/

ذكرت وسائل اعلام محلية نقلا مصادر من اللجنة الحكومية المكلفة بالإشراف والمتابعة مع اللجنة القطرية بغزة، قولها: إن السفير محمد العمادي سيعلن خلال زيارته لغزة عن تجديد المنحة القطرية الـ100 دولار للعام المقبل 2020.

ووفق المصادر، فإن اللجنة الحكومية جهزت كشوفات بأسماء جديدة مطلع عام 2020، مشيرة إلى أن اللجنة القطرية أرسلت أسماء المستفيدين الجدد للفحص الأمني لدى الاحتلال "الإسرائيلي".

وتوقعت وسائل اعلامية، أن يصل وفد قطري برئاسة السفير محمد العمادي إلى غزة، يوم الثلاثاء المقبل عبر معبر بيت حانون "إيرز".

وتأتي زيارة الوفد القطري لمتابعة مشاريع اللجنة القطرية في قطاع غزة، وصرف المنحة القطرية ال100 دولار للمستفيدين من الأسر الفقيرة.

يشار إلى أن دولة قطر تواصل دعم الشعب الفلسطيني منذ ما يزيد عن عام، لأكثر من (100 ألف) أسرة، بشرط أن تكون الأسرة من ذوات الدخل المحدود وللعاطلين عن العمل وشروط أخرى حددتها بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية.

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