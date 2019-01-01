هنية يصل الدوحة ويلتقي برئيس المكتب السياسي السابق لحماس

الدوحة /سما/

وصل رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، إلى العاصمة القطرية الدوحة ضمن الجولة الخارجية التي يقوم بها منذ انتخابه لأول مرة.

واستقبل هنية في العاصمة الدوحة رئيس المكتب السياسي السابق للحركة خالد مشعل.

يشار إلى أن زيارة هنية للدوحة تأتي بعد زيارته لمصر وتركيا ولقائه بمسؤولين من المخابرات المصرية بالقاهرة، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان في إسطنبول.

واستهل هنية جولته الخارجية في 2 ديسمبر/ كانون أول بزيارة القاهرة، ولقاء مسؤولين مصريين، وقيادة حركة الجهاد الإسلامي برئاسة الأمين العام زياد النخالة.

وهذه هي أول زيارة خارجية يجريها هنية منذ انتخابه رئيسًا للمكتب السياسي لحماس عام 2017، باستثناء زياراته لمصر.