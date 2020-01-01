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مدير عام الشرطة يبحث مع مدير الأمن العام الأردني تعزيز التعاون المشترك

السبت 14 ديسمبر 2019 10:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
مدير عام الشرطة يبحث مع مدير الأمن العام الأردني تعزيز التعاون المشترك


رام الله / سما /

 بحث مدير عام الشرطة، اللواء حازم عطا الله، والوفد المرافق له، اليوم السبت، في عمان، مع مدير الأمن العام الأردني اللواء فاضل الحمود، سبل تعزيز التعاون المشترك .

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن هذه الزيارة  تهدف إلى بحث أوجه التعاون المشترك والتدريب ومتابعة تنفيذ مذكرات التفاهم في مجال مكافحة المخدرات وتبادل الخبرات بين الجانبين الأردني والفلسطيني.

ونقل اللواء عطا الله، للواء فاضل، تحيات الرئيس محمود عباس، وتحيات دولة رئيس الوزراء ووزير الداخلية محمد اشتيه، واستعرض ما آلت إليه الشرطة الفلسطينية من تقدم وتطور في الكادر البشري واللوجستي وما تقدمه من خدمات متميزة للمواطنين .

وأكد على عمق العلاقة الاخوية بين البلدين الشقيقين، وأثنى على مساهمة المملكة الأردنية الهاشمية في دعم المؤسسة الشرطية الفلسطينية في الجوانب التدريبية واللوجستية . 

من جانبه، اكد اللواء الحمود على أهمية التعاون المشترك بين الجانبين لما له مصلحة ايجابيه في خدمة المواطنين في البلدين وفق افضل المعايير الدولية .

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