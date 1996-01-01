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اشتيه: لم يتم اعتقال أي مواطن على خلفية الانتماء السياسي أو رأيه

السبت 14 ديسمبر 2019 08:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتيه: لم يتم اعتقال أي مواطن على خلفية الانتماء السياسي أو رأيه


رام الله / سما /

 استقبل رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم السبت، في مكتبه برام الله، وفدا من حزب الخضر البرلماني الألماني برئاسة رئيس الحزب روبرت هابيك، وبحضور ممثل ألمانيا لدى فلسطين كريستان جلاكس، حيث اطلعهم على الجهود المبذولة لضمان عقد الانتخابات التشريعية والرئاسية.

وشدد اشتية على ضرورة وجود ضغط دولي على اسرائيل للسماح بعقد الانتخابات في القدس، مثلما عقدت في الأعوام 1996 و2005 و2006، خاصة في ظل التوصل الى اتفاق بين كافة الفصائل الفلسطينية لعقدها.

وأشار رئيس الوزراء في معرض تعليقه على واقع الحريات في فلسطين، الى أن حرية التعبير عن الرأي مكفولة لكافة المواطنين، وأنه لم يتم اعتقال أي مواطن على خلفية الانتماء السياسي أو رأيه، مؤكدا عمل الحكومة على تعزيز السياسات والتشريعات الهادفة لحماية المواطنين والصحفيين.

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