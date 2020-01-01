الجهاد الاسلامي تؤكد على وحدة المقاومة على أرض فلسطين

غزة / سما/

أكدت حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين، أن مسيرة النضال التي تخوضها المقاومة الفلسطينية تثبت أن شعبنا متمسك بهذه الأرض المباركة، مثمنًا دور الشهداء الذين يمثلون قيمة كبيرة في حياة الشعوب التي تريد الحرية والانتصار .

جاء ذلك خلال مهرجان تأبين شهداء معركة صيحة الفجر الجهادية، مساء اليوم الأحد، نظمته حركة الجهاد الاسلامي شمال قطاع غزة.

وقال مسؤول المكتب الاعلامي في الحركة داود شهاب، إن الشهيد القائد بهاء أبو العطا وإخوانه اللذين ارتقوا في معركة صيحة الفجر انضموا إلى قافلة الشهداء دفاعاً عن فلسطين، مستدركًا: "لا عجب ان نرى خيرة ابناءنا وقادتنا يتقدمون الصفوف الأولى دفاعا عن هذه الأرض، لانها تمثل جزءا من عقديتنا"

وأضاف، أن الاحتلال "الإسرائيلي" يحاول بالحصار والقتل والجرائم لدفع الشعب الفلسطيني نحو الاستسلام، مشيرًا إلى أن شعبنا الفلسطيني لن يقبل بالاعتراف بالاحتلال.

وشدد شهاب، على ضرورة تحقيق وحدة المقاومة الفلسطينية في وجه الاحتلال، مشيرًا إلى انها حجر الأساس في مشروع الصمود وتحقيق النصر حتى تحرير كامل فلسطين من دنس الاحتلال "الإسرائيلي"، مؤكدًا في الوقت ذاته على ضرورة الاعداد والتجهيز في مواجهة "إسرائيل"، مبينًا أن المقاومة الفلسطينية تطوّر إمكانياتها وتتجهز جيدًا أمام الاحتلال.

وتابع: "شعبنا الفلسطيني يثبت في كل محطة من محطات الجهاد والمقاومة أنه متمرس على هذه الأرض المباركة، وشرف عظيم لنا أننا ندافع عن طهارة وقداسة أرضنا، وعن مسرى رسول الله".

وأردف شهاب: "الشهادء ليسوا عابرين في طريقنا، بل يمثلون قيمة كبيرة في حياة الشعوب التوّاقة للحرية والعزة والتمكين والنصر، لذلك نحن نحتفي بالشهداء ونحيا بسير الشهداء، فالتهئية الأولى التي تربى عليها مجاهدينا بهاء ابو العطا واخوانه كانت أنهم تربوا على طاعة الله والقرآن والاسلام الذي يشحذ الهمم والعزائم".