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السعدي: إسرائيل صعّدت من عدوانها ضد المقدسيين

السبت 14 ديسمبر 2019 08:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
السعدي: إسرائيل صعّدت من عدوانها ضد المقدسيين


القدس المحتلة / سما /

عقّب النائب أسامة سعدي رئيس لجنة الأسرى في القائمة المشتركة على المعطيات التي نشرها مركز أسرى فلسطين للدراسات، بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت اكثر من 3750 مواطنا مقدسيا منذ إعلان الإدارة الأمريكية قرارها حول القدس، وإعلانها بأن القدس عاصمة لإسرائيل قبل عامين بسبب رفضهم لهذا القرار الجائر.

وقال النائب سعدي إن "حكومة إسرائيل صعّدت من عدوانها ضد أهالي القدس منذ هذا الإعلان لإرغام المقدسين على التسليم بالقرار".

وأضاف السعدي: "حكومة الإحتلال لم ولن تنجح في إخضاع الفلسطينين عامةً والمقدسين خاصةً لهذا القرار الذي يهدف لتحقيق أهداف اسرائيلية خطيرة، بدايةً من القدس والقضاء على جميع الإمكانيات لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها مدينة القدس التي هي حق للفلسطينين فقط".

وتابع النائب أسامة سعدي :"في المستقبل القريب جدا سيتنهي عهد بينيامين نتنياهو ودونالد ترامب الذين وقفوا وراء هذا القرار الخطير وسيستمر نضال الشعب الفلسطيني والمواطن المقدسي من أجل حماية مدينة القدس ومقدساتها الاسلامية والمسيحية ليقولوا للعالم أجمع "لا نخاف من أسهم المعتدين وباقون ما بقي الزعتر والزيتون".

السعدي

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