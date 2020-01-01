الرئيس من شرم الشيخ: الانتخابات مخرجنا وهناك إرداة سياسية ثابتة لإجرائها

شرم الشيخ /سما/

استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في مقر إقامته بشرم الشيخ، وفدا من المفكرين وكبار المثقفين المصريين من المركز المصري للفكر والدراسات الإسترتيجية.

وأطلع الرئيس الوفد على آخر التطورات السياسية الجارية في المنطقة، مؤكدا أن استمرار إسرائيل بتجاهل تنفيذ التزاماتها حسب الاتفاقات الموقعة، وإصرارها على سياسة الاستيطان والاقتحامات والاعتقالات وهدم البيوت، والمضي بسياسة تهويد مدينة القدس المحتلة والمساس بمقدساتها الإسلامية والمسيحية، سينهي كل فرص تحقيق السلام العادل والشامل القائم على قرارات الشرعية الدولية لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وشدد الرئيس، على أن هناك إرداة سياسية ثابتة لإجراء الانتخابات والتغلب على أي تحديات يفرضها أي طرف، لأن ديمقراطية الشعب الفلسطيني كانت ضحية للانقسام وأن الانتخابات هي مخرجنا وبوابتنا لحماية قضيتنا ووحدة شعبنا، مشددا على أنه دون القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين المستقلة لا يوجد دولة ولا يوجد عاصمة.

وقال الرئيس، إن زيارة فلسطين هو كسر للحصار الذي يفرضه الاحتلال والوقوف بشكل عملي وعلى أرض الواقع مع الشعب الفلسطيني، ومشاهدة الظلم الواقع عليه جراء الاحتلال واجراءاته.

وفي ختام اللقاء، قدم مدير المركز العميد خالد عكاشة، درع المركز تكريما لسيادته، وكذلك أهداه مجموعة إصدارت المركز تقديراً لدور سيادته الفكري والسياسي.

من جهته، شكر عضو الهيئة الاستشارية للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، اللواء محمد ابراهيم، سيادة الرئيس محمود عباس لمواقفه القومية والوطنية، واصفا اياه بالرجل الشجاع الذي قدم كل المرونة من أجل اتمام المصالحة الوطنية الفلسطينية، ولم يتوان عن تهيأة كافة الظروف من أجل اتمام المصالحة وانهاء الانقسام، وذهب للقبول بكافة الأطروحات التي من شأنها تحقيق لم الشمل الفلسطيني.

حضر اللقاء عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" ورئيس هيئة الشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ، وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح المفوض العام للعلاقات الدولية روحي فتوح، وسفير فلسطين لدى مصر ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية دياب اللوح. ومن مركز الدراسات كل من مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، العميد خالد عكاشة، واللواء محمد إبراهيم عضو الهيئة الاستشارية للمركز، وعبد المنعم سعيد رئيس مجلس إدارة ومدير المركز الإقليمي للدراسات الإستراتيجية بالقاهرة، والمستشار الأكاديمي للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، اللواء دكتور محمد مجاهد الزيات، ومستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية الاستراتيجية، الدكتور جمال عبد الجواد، ورئيس وحدة الرأى العام بالمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، الدكتور صبحى عسيلة، ومحمد فايز، وعزت ابراهيم، وعدداً من باحثي المركز.