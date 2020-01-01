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تفاصيل لقاء الرئيس التركي اردوغان بوفد من قيادة "حماس" برئاسة هنية في اسطنبول..

السبت 14 ديسمبر 2019 07:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
تفاصيل لقاء الرئيس التركي اردوغان بوفد من قيادة "حماس" برئاسة هنية في اسطنبول..


غزة / سما /

التقى وفد من قيادة حركة " حماس " برئاسة إسماعيل هنية ، اليوم السبت، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بمكتب الرئاسة في قصر "دولمة باهجة" في مدينة اسطنبول.

وفيما يلي نص التصريح الصحفي الصادر عن حركة "حماس" بخصوص اللقاء كما وصل وكالة سما الاخبارية:

خبر صحفي

حول لقاء قيادة الحركة مع الرئيس التركي  

التقى وفد من قيادة حركة المقاومة الإسلامية حماس برئاسة الأخ اسماعيل هنية اليوم السبت ١٤ ديسمبر كانون أول ٢٠١٩ الرئيس التركي رجب طيب اردوغان .

ودار خلال اللقاء نقاش معمق حول العديد من القضايا المهمة وخاصة قضية القدس والمخاطر المحدقة بالمسجد الأقصى المبارك ودور تركيا في إسناد القضية الفلسطينية ودعم شعبنا في القدس والضفة و غزة والخارج .

كما بحث خلال التطورات المتعلقة بالانتخابات الفلسطينية المزمع عقدها ودور الحركة في تذليل العقبات أمام إجرائها وكذلك الجهود المبذولة من أجل تحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام .

وتطرق اللقاء إلى الأوضاع الإنسانية الصعبة في قطاع غزة جراء حصارها المتواصل والخطوات المطلوبة لإنهاء وكسر الحصار.

 وقد تم الإشادة بالمواقف التركية تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

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