تركيا تدرج دحلان رسميا على النشرة الحمراء.. ومكافأة ضخمة لمن يبلغ عنه

غزة / سما /

أدرجت تركيا رسميا، الفلسطيني والقيادي في حركة فتح محمد دحلان، على النشرة الحمراء للمطلوبين.

وذكرت وزارة الداخلية التركية، أنه أدرجت محمد دحلان ضمن قائمة المطلوبين لها بالنشرة الحمراء، ومنح جائزة بـ10 مليون ليرة تركي (مليون و730 ألف دولار) لمن يبلغ عنه.

ولفتت إلى أنها أدرجت 4 أشخاص إلى القائمة الحمراء من ضمنهم دحلان، و3 إلى القائمة البرتقالية، و2 آخرين إلى القائمة الرمادية، بمجموع 9 أشخاص.

ولم تحدد وزارة الداخلية التركية في بيانها أسماء الأشخاص الآخرين.

وأشارت إلى أن مبلغ الـ10 مليون ليرة تركي هي أعلى جائزة تمنحها تركيا للإبلاغ عن مطلوبين ضمن القائمة الحمراء، بعد تعديلات قانونية أجرتها مؤخرا.

وأوضح البيان، أن دحلان أدرج ضمن القائمة الحمراء، بتهمة المساهمة في محاولة الانقلاب الأخيرة بالبلاد بالمشاركة مع فتح الله غولن، ومحاولة الإطاحة بالنظام الدستوري، والإفصاح عن معلومات والتجسس الدولي.