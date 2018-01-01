قناة عبرية تكشف تفاصيل جديدة : 50 طنا من القنابل استخدمت في عملية خانيونس

وكالات

كشفت قناة إسرائيلية الليلة الماضية، كمية القنابل والصواريخ المستخدمة في عملية خانيونس الفاشلة، والتي نفذتها قوة خاصة بداية تشرين الثاني/ نوفمبر 2018.



وذكرت القناة "12" العبرية في برنامج التحقيقات الإسرائيلي "عوفدا"، إن "الطائرات الإسرائيلية ألقت أكثر من 50 طنا من الصواريخ والقنابل على منطقة شرق خانيونس، خلال عملية تأمين انسحاب القوة الخاصة".



وأشارت القناة إلى أن الصواريخ أعدت لعزل منطقة هبوط طائرة الإنقاذ التي فر عبرها أفراد القوة، واستخدمت عشرات القطع الجوية في هذه المهمة، من طائرات حربية مقاتلة إلى هيلوكبتر هجومية، مرورا بالطائرات دون طيار.



ووصف قائد الأركان الإسرائيلي في حينها غادي آيزنكوت العملية، بأنها "الحدث الأبرز" خلال خدمته العسكرية، وأن العملية كادت تدحرج الأمور نحو حرب شاملة في قطاع غزة.