موقع عبري يزعم : 5 آلاف عامل من غزة سيدخلون إلى "إسرائيل" براتب 7000 شيكل

القدس المحتلة / سما /

قال موقع واللا العبري إنه تم الانتهاء من ٌإنشاء المقر الرئيسي المعني بدخول آلاف العمال الفلسطينيين من قطاع غزة إلى "إسرائيل".

وأضاف الموقع أن المقر يتبع لما يسمى دائرة تنسيق الأنشطة الحكومية في الأراضي الفلسطينية، وتم إنشاؤه بناء على توصية من المستوى الأمني.

ووفقًا لمصدر أمني إسرائيلي، "فإنه سيتم إدخال 5000 آلاف من القطاع إلى إسرائيل للعمل في قطاعي الزراعة والبناء وسيكسب كل عامل ما لا يقل عن 7000 شيكل شهريًا".

وبحسب المصدر، هذه الخطة تهدف إلى إدخال 35 مليون شيكل على الأقل شهريا إلى غزة، أي ربع مليار شيكل في السنة.

وتابع المصدر: "نعتقد أن هذا سيغير اقتصاد غزة وسيحاول الجميع هناك الحفاظ على تصاريحهم من أجل كسب لقمة العيش".

ويتطلب هذا الحل قرارًا حكوميًا بشأن القضية، مع الإشارة إلى أن جيش الاحتلال مقتنع بأن الوقت قد حان لاتخاذ هذه الخطوة من أجل تحقيق الهدوء.

ويعارض الشاباك دخول الآلاف من العمال الفلسطينيين لأسباب أمنية، واقترح بديلاً بزيادة حصة التجار الذين يخرجون من قطاع غزة.

وأكد المصدر الأمني ​​أن مخاوف الشاباك يمكن أن تتلاشى لأن "معبر إيرز هو واحد من أفضل وأذكى المعابر في العالم. إنه مزود بقدرات تكنولوجية عالية للغاية ويكاد يكون من المستحيل تهريب أي شيء ممنوع".