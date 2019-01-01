غضب في غلاف غزة بسبب حل الكنيست

القدس المحتلة / سما /

أعرب رؤساء السلطات المحلية في غلاف غزة عن غضبهم واستيائهم الشديد إزاء قرار الحكومة حل الكنيست والذهاب إلى انتخابات ثالثة، في أعقاب فشل جميع الأطراف في تشكيل الحكومة.



ووفقا للقناة 13 العبرية، حذر رؤساء السلطات الاستيطانية في غلاف غزة من عودة انفجار الأوضاع الأمنية الركيكة مع غزة، في ظل حل الحكومة واستمرار حالة عدم الاستقرار السياسي الذي تعيشه إسرائيل.



من جانبه، هاجم رئيس المجلس الإقليمي أشكول غادي يركوني قرار حل الكنيست، قائلا "إن القيادة الإسرائيلية فقدت شرعيتها أمام مواطنيها بهذا القرار الذي اتخذته بالرغم من التحديات الكبيرة المحيطة بإسرائيل من مختلف الجبهات".