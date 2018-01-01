ابو عبيدة يغرد: سنكشف خلال أيام عن إنجاز أمني واستخباراتي مهم

غزة / سما /

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس" مساء اليوم الخميس، أنها ستكشف عن إنجاز أمني واستخباراتي مهم خلال أيام.

وقال الناطق العسكري باسم كتائب القسام "أبو عبيدة" في تغريدة عبر تيليجرام، إن الكتائب ستكشف خلال أيام قليلة عن إنجاز أمني واستخباراتي مهم شكل صفعة جديدة لقيادة الاحتلال وأفشل مخططا خطيرا يستهدف قدرات المقاومة.

يأتي ذلك بعد أيامٍ من عرض الكتائب مشاهد قالت إنها تعرض لأول مرة لسيرة الشهيد القسامي مكتشف وحدة "سييرت متكال" الإسرائيلية الشهيد نور بركة.

كما أنها تأتي بعد أسبوعين من المقاطع الحصرية التي بثتها قناة الجزيرة لعملية "حد السيف" شرق خانيونس، ضمن برنامج "ما خفي كان أعظم".

وأحبطت كتائب القسام في 11 نوفمبر 2018 عملية لقوة خاصة إسرائيلية تسللت للقطاع تهدف إلى زراعة منظومة تجسس للتنصت على شبكة الاتصالات الخاصة بالمقاومة.