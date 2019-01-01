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الكشف عن مخطط إسرائيلي-غربي لتنفيذ عمليات "إرهابية" في عدة دول عربية

الخميس 12 ديسمبر 2019 08:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الكشف عن مخطط إسرائيلي-غربي لتنفيذ عمليات "إرهابية" في عدة دول عربية


وكالات

كشفت صحيفة "البناء" اللبنانية، اليوم الأربعاء، عن مخطط إسرائيلي-غربي بتمويل خليجي لتنفيذ "عمليات إرهابية" في عدد من الدول العربية، بهدف خلط الأوراق وتعميم الفوضى في هذه الدول.

وقالت الصحيفة إن "بعض الجهات الأمنية حذرت من قيام مجموعات تشغلها مخابرات إسرائيلية وغربية بتنفيذ بعض العمليات الإرهابية بهدف خلط الأوراق وتعميم الفوضى في عدد من دول المنطقة".

وأضافت أن الجهات الأمنية رشحت الأردن والعراق ومصر ولبنان بتنفيذ العمليات فيها، مشيرة إلى أن "الجهات الأمنية أكدت أن تمويلاً خليجياً للمشروع المذكور تم تأمينه بطلب أميركي مباشر".

وكان عضو مجلس الامة الكويتي السابق ناصر الدويلة كشف في وقت سابق، أن ما يجري في العراق "مؤامرة إسرائيلية ابعد من مناكفة إيران"، محذرا من أن "تلك المؤامرة قد تمس وجود الكويت".

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