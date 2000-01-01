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قوات الاحتلال تشن حملات اعتقالات في صفوف قادة وعناصر حماس في الخليل

الخميس 12 ديسمبر 2019 07:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قوات الاحتلال تشن حملات اعتقالات في صفوف قادة وعناصر حماس في الخليل


رام الله / سما /

شنت قوات الاحتلال فجر اليوم حملة اعتقالات واسعة طالت العديد من قادة حركة حماس في مدينة الخليل.

وذكرت مصادر محلية ان قوات الاحتلال اعتقلت النائب في المجلس التشريعي المُنحل محمد جمال النتشة، والقيادي في حماس عبد الخالق النتشة، والوزير السابق عيسى الجعبري.

كما طالت الاعتقالات الشيخ المحرر عمر القواسمي، والاسير المحرر جواد بحر النتشة، والاسير المحرر مازن النتشة .

كما اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم بلدة سعير شرق الخليل وبلدة دورا جنوبا وقامت بتفتيش وتخريب عدم منازل عرف منها منزل حكيم شلالدةن ويونس كوازبة، وبلال شلالدة، ووحيد شلالدة، ومناضل شلالدة، وانور كوازبة.

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