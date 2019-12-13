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طقس فلسطين : انخفاض درجات الحرارة وامطار غزيرة خلال ساعات الظهيرة

الخميس 12 ديسمبر 2019 06:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طقس فلسطين : انخفاض درجات الحرارة وامطار غزيرة خلال ساعات الظهيرة


رام الله /سما/

تتأثر البلاد بمنخفض جوي لذا يكون الجو اليوم الخميس غائما وبارداً حيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة ، وتسقط بإذن الله الامطار خلال ساعات الظهيرة على المناطق الشمالية تمتد في ساعات المساء والليل الى  مختلف المناطق والامطار تكون مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا ، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا مع هبات قوية احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

الجمعة  2019/12/13: يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي لذا يكون الجو غائما بارداً ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة ، وتسقط بإذن الله الامطار على فترات على بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح جنوبية  غربية الى غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا مع هبات قوية احيانا والبحر مائج.

السبت  2019/12/14: يكون الجو غائما جزئياً ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً نسبياً الى بارد ،وتكون فرصة ضعيفة لسقوط امطار متفرقة على بعض الشمالية والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين ايام تأثر البلاد بالمنخفض الجوي من خطر:

1- تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة .

2 – شدة سرعة الرياح.

3-  تدني مدى الرؤيا الأفقية.

4- التزحلق على الطرقات.

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