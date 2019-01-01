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مصدر أمني مصري: اتفاق تهدئة بين حماس وإسرائيل لا يبدو قريبا

الأربعاء 11 ديسمبر 2019 09:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مصدر أمني مصري: اتفاق تهدئة بين حماس وإسرائيل لا يبدو قريبا


القدس المحتلة/سما/

قال مسؤول أمني مصري، لصحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، أنه ليس من المتوقع حصول اتفاق تهدئة بين إسرائيل وحماس، على مدى الأشهر القريبة القادمة.  

ونقلت الصحيفة العبرية، صباح اليوم الأربعاء، عن المصدر الأمني المصري قوله: " الأوضاع السياسية الداخلية في إسرائيل، لا تسمح بالتوصل الى اتفاق تهدئة مع حماس على المدى القريب".

وبحسب الصحيفة أضاف المصدر: " حركة حماس معنية باتفاق تهدئة طويل المدى، لكنها معنية أولا بصفقة تبادل أسرى مع إسرائيل، تضمن تحرير الأسرى، قبل اتفاق التهدئة".

ووفقا للصحيفة، كشف مصدر فلسطيني، أن السلطة الفلسطينية حذرت إسرائيل من التوصل الى اتفاق تهدئة مع حماس، لأن ذلك سيعيق عودتها الى القطاع".

وأشار المصدر الفلسطيني، الى أن مصر وإسرائيل، لا تهتمان كثير بمواقف المقاطعة برام الله، بشأن مباحثات التهدئة بين إسرائيل وحماس، التي تتم بوساطة مصرية.

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