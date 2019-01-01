الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في مدن الضفة

رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الاربعاء، الصحفية بشرى جمال الطويل عقب اقتحام منزلها في حيْ أم الشرايط بمدينة البيرة. وكان الاحتلال قد أفرج عن والدها الشيخ جمال الطويل قبل ستة ايام.

واعتدت قوات الاحتلال على الصحفيين خلال تغطيتهم اقتحامها حي ام الشرايط في مدينة البيرة، فجر اليوم، ومن بين الصحفيين مراسل وطن محمد تركمان، والصحفيين علي دار علي، وكريم خمايسة ومنعهم من التغطية.

وشهدت رام الله والبيرة مواجهات عنيفة بين الشبان وجنود الاحتلال، اصيب فيها شاب بعيار مطاطي بالساق.

وجرى اعتقال الأسير المُحرَر أحمد كايد حسين حامد (23 عامًا) من منزله في قرية بيتين شمال شرق رام الله، فيما جرى تسليم الاسير المحرر محمود حامد بلاغا لمراجعة مخابرات الاحتلال، بعد مصادرة مبلغ مالي، والأسير المُحرَر كامل جلال كامل نخلة (24 عامًا) من منزله في مخيم الجلزون شمال رام الله. وشهدت بلدة بير زيت مواجهات عنيفة بين الشبان وجنود الاحتلال.

كما اعتقل الاحتلال الشاب حسام أبو ميالة ووالده من منزلهما داخل مخيم شعفاط في القدس المحتلة.

واستهدف شبّان قوات الاحتلال بزجاجات حارقة في بلدة عزون شرق قلقيلية، تزامنًا مع اقتحام منطقة البساتين. فيما تجددت المواجهات في مدينة قلقيلية بعد اقتحامها فجرا,

وفي نابلس داهمت دوريات الاحتلال شارع المريج وشارع القدس وفتشت منزلين لعائلة منصور، وتم احراق جيب عسري بعد اطلاق قنبلة حارقة صوبه.