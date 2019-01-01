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الحاخام الأكبر لإسرائيل يلتقي ملك البحرين ويدعو للتطبيع

الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 08:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الحاخام الأكبر لإسرائيل يلتقي ملك البحرين ويدعو للتطبيع


القدس المحتلة / سما /

كشف يارون أبراهام المراسل السياسي للقناة الإسرائيلية 12 أن "الحاخام الرئيسي لإسرائيل شلومو موشيه عمار أنهى مساء الاثنين زيارة خاصة إلى البحرين، التقى خلالها بالملك البحريني ورجال دين من الشرق الأوسط والشرق الأقصى".


ونقل عن الحاخام في تقرير ترجمته "عربي21" أن "الشعوب في المنطقة تريد السلام مع إسرائيل، وعلى القادة والزعماء التقدم إلى الأمام بدون خوف، ووجه حديثه للملك البحريني قائلا إن بركات السلام من القدس سوف تؤدي إلى تطبيع علاقتكم مع إسرائيل".


وأضاف التقرير أن "الحاخام شارك في مؤتمر دولي لرجال الدين بدعوة من الملك البحريني، وعبر عن تفاؤله بإمكانية شق الطريق نحو عملية سياسية قريبة في المنطقة، تؤدي إلى تحسين العلاقات بين شعوب المنطقة، والسلام مع إسرائيل".


وأوضح أن "الحاخام تحدث لزملائه رجال الدين الذين شاركوه في المؤتمر، وقدموا من دول قطر، الكويت، الأردن، لبنان، مصر، روسيا، الولايات المتحدة، إيطاليا، الهند، وتايلاند، عن القيم اليهودية التي تحث على السلام، وأثنى على موقف ملك البحرين الذي دعا لهذه القمة، وأعرب عن أمله بأن يتمكن جميع سكان الدول العربية من زيارة إسرائيل دون تنسيقات خاصة".


وكشف التقرير أنه "بالتزامن مع وصول الحاخام اليهودي إلى البحرين، فقد سبقته بعض الجهات الدبلوماسية الإسرائيلية إلى المملكة لترتيب الزيارة، وتنسيقها، وحمايته، وقد وصل الحاخام مرتديا رداءه الذهبي التقليدي، وعليه نقوش فضية تحمل "الوصايا العشر" المحفورة، وفقًا لتقاليد اليهود خلال عبورهم إلى جبل سيناء".


وقد شهدت المنامة في اليومين الماضيين الاجتماع الإقليمي لمجموعة المائدة المستديرة الدولية حول الحرية الدينية (IRF) في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA)، رغم أن وزارة الخارجية الأمريكية واللجنة الأمريكية للحريات الدينية الدولية تصنف البحرين بأنها دولة من الفئة الثانية لانخراطها في انتهاكات الحرية الدينية.

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