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عساف يُسلّم الاتحاد الدولي للصحفيين ملفاً باعتداءات وجرائم الاحتلال ضد الاعلام

الإثنين 09 ديسمبر 2019 08:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
عساف يُسلّم الاتحاد الدولي للصحفيين ملفاً باعتداءات وجرائم الاحتلال ضد الاعلام


رام الله / سما /

سلّم المشرف العام على الإعلام الرسمي الوزير أحمد عساف، اليوم الاثنين، الاتحاد الدولي للصحفيين ملفاً باعتداءات وجرائم الاحتلال ضد مؤسسات الإعلام الرسمي الفلسطيني والصحفيين العاملين فيها.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير عساف مع عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للصحفيين جيم بو ملحة في مقر الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون في رام الله، بحضور نقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر.

واستعرض عساف ما يتعرض له الصحفيون الفلسطينيون بشكل عام والصحفيون في الاعلام الرسمي خاصة من انتهاكات خطيرة يرتكبها الاحتلال متعمدا بهدف طمس جرائمه التي تنقلها أدواتهم الإعلامية.

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