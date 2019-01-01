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وصول وفود لغزة ومغادرة حافلة عبر بوابة بيت حانون

الإثنين 09 ديسمبر 2019 07:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
وصول وفود لغزة ومغادرة حافلة عبر بوابة بيت حانون


غزة / سما /

افاد مكتب إعلام المعابر، اليوم الاثنين، عن وصول وفود وشخصيات عدة لقطاع غزة، بينما غادرت حافلة تقل مسافرين عبر معبر بوابة بيت حانون/إيرز شمال القطاع.

وذكر إعلام المعابر، انه وصل ست وفود للقطاع، وهم : مدير مؤسسة  "الفاو" في دولة فلسطين، وفد يتبع للاتحاد الاوروبي مكون من "10" افراد، واربعة مدراء من البنك الاسلامي الفلسطيني، ووفد يتبع للجنة الدولية للصليب الأحمر، ووفد يتبع لمؤسسة "الأكسفام"  مكون من "20" فرد، وشخصيات من القنصلية الاسبانية.

وغادرت حافلة تقل "20" مواطنا من القطاع، بعد الظهر اليوم، عبر معبر بيت حانون متجهة الى جسر الكرامة للسفر عبر الأردن.

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