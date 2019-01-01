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إضراب شامل يعمّ الخليل تنديدًا بالتهويد والاستيطان

الإثنين 09 ديسمبر 2019 10:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إضراب شامل يعمّ الخليل تنديدًا بالتهويد والاستيطان


رام الله / سما /

عمّ إضراب شامل اليوم الاثنين محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية، تلبية لدعوات أطلقتها حركة فتح، تنديدًا بالهجمة الاستيطانية التي تتعرّض لها مدينة الخليل وبلدتها القديمة.

وقالت حركة فتح في بيان لها، إن استهداف الخليل واستباحة المسجد الإبراهيمي والاستيلاء على الأراضي في شمال المحافظة وجنوبها، وفي مسافر يطا، تدلل على أن هناك قرارًا سياسيًا من حكومة اليمين المتطرف بالهجوم على الخليل، وتهويد البلدة القديمة، استكمالاً لمخطط التهويد ومحاولة تغيير الحقائق التاريخية على الأرض.

وأكدت "فتح" أنها ستعمل بكل جهد ممكن لوقف الاجراءات الاحتلالية التهويدية في الخليل.

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