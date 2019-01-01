حركة فتح تعقد اجتماعا موسعا في غزة تحضيرا لمهرجان انطلاقتها الخامسة والخمسين

غزة / سما /

عقدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح في الاقاليم الجنوبية امس الاحد اجتماعا موسعا برئاسة احمد حلس عضو اللجنة المركزية ومفوض التعبئة والتنظيم، ضم اعضاء الهيئة القيادية العليا وأمناء سر الاقاليم وأمناء سر المكاتب الحركية المركزية.

وأكد احمد حلس ابو ماهر عضو اللجنة المركزية لحركة فتح مفوض التعبئة والتنظيم في الاقاليم الجنوبية خلال الاجتماع ان التحضيرات جارية على قدم وساق من أجل إقامة مهرجان الانطلاقة الخامسة والخمسين لحركة فتح.

واوضح أن اللجان المختصة شرعت في القيام بمهامها من أجل إنجاح فعاليات الانطلاقة بما يليق بحركة فتح وتاريخها النضالي العريق وجماهيرها الغفيرة.